انت الان تتابع النيابة العامة: لا يجوز القبض على أي إنسان إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت النيابة العامة أنه ‏لا يجوز القبض على أي إنسان، أو توقيفه، أو سجنه؛ إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة التي تحدّدها السلطة المختصة.

وقالت النيابة العامة: لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف، أو نقله أو إخلاء سبيله، إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة.

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