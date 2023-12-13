انت الان تتابع روسيا تدعو الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 ديسمبر 2023, 2:33 مساءً

دعا وزيرُ الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم "الأربعاء"، الأممَ المتحدة إلى الدعوة لمؤتمر دولي لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال "لافروف" للصحافيين بعد كلمة أمام أعضاء مجلس الاتحاد الروسي: "إن الطريقة الوحيدة الممكنة لحلّ هذه المشكلة إلى الأبد، وتسويتها بشكل عادل؛ هي تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة إلزامية من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وشدّد على ضرورة أن تلعب الأممُ المتحدة الدورَ الرئيسي فيه. وأشار "لافروف" إلى أن ينطلق في دعوته من مبدأ أن الأمينَ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قادرٌ على القيام بمبادرة من هذا النوع.

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