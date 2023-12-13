تراند اليوم : بالفيديو .. وزير الطاقة يعلق على معالجة قضية المناخ: دُفن موضوع " لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.. والدول في حِلّ في اختيارهم

صحيفة الخليج 365: أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن فريقًا متكاملًا من المملكة شارك في مفاوضات كوب 28.

بدائل الوقود الأحفوري

وقال: " تم توفير 6 بدائل كخيارات للوقود الأحفوري، حيث تكون للدول حرية الانتقاء منها، مشيرا إلى أن البدائل لا تعني الاتفاق على التخلص الفوري أو المتدرج من الوقود الأحفوري.

البصمة الكربونية

وأشار إلى أن برامج المملكة تعمل على تخفيض البصمة الكربونية للمنتجات، وأن تحوّل الطاقة يمكن المملكة من الموازنة بين تخفيض الانبعاثات ونشاطها النفطي".

أوروبا

وأضاف: " في أوروبا يضطرون لقص الشجر وحرقه للتدفئة، أو حتى لإنتاج الكهرباء، وإحدى الدول الأوروبية أغلقت محطاتها النووية واستهلكت كهرباء من دولة مجاورة لها، منتجة من الطاقة النووية من مفاعلات محاذية لحدودها فإذا كانت هذه منهجية سليمة لمعالجة قضية المناخ قد يكون هذا أسلوبهم.

خيارات

وتابع: "لماذا تحصرني في خيارات مناسبة لك، أو بيئتك المحلية تدعو لها، هذا لا يعني أن هناك مماثلة".