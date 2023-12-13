السعودية | “تحدي النفود”.. صحراء نيوم تجمع النجوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يخوض عددا من نجوم الفن والرياضة والإعلام تحديات ومغامرات في صحراء نيوم من خلال برنامج “تحدي النفود” الذي يبث على قناة SBC كل يوم أحد عند الساعة التاسعة مساءً على مدى 14 حلقة ويقدمه الإعلامي زيد السويداء.

ويشارك في البرنامج 13 فريقًا من المشاهير بالمملكة والوطن العربي، إذ يتعين على الفريق تقسيم المهمات بما يتناسب مع قدرات كل فرد لإنجازها بطريقة أسهل، والعمل معا لعبور مراحل كل لعبة بسرعة وإتقان، و يحصل الفريق الفائز بالتحدي على مبلغ مالي لتتراكم قيمة الجوائز المالية من حلقة إلى أخرى و بعد الفوز بالجائزة يتبرع بها الفريق الفائز بالتحدي إلى جمعية خيرية من اختيارهم.

ويعتمد “تحدي النفود” على القدرات البدنية والمهارات الحركية المختلفة وكان المناخ أحد أكبر التحديات التي واجهت المنافسين و طاقم العمل والقائمين عليه أثناء تصوير البرنامج وعمل على إنتاج البرنامج أكثر من 200 شخص وتم تصويره على مدار اليوم ،و استغرق التحضير له 18 شهرا.