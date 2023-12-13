شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي قصة تعرضه للشلل في مسيرة للإبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي الشاب علي الهواملة الدوسري تفاصيل تعرضه للإعاقة، حيث أصيب بشلل رباعي، في مسيرة للإبل، أثناء تواجده في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الموسم الرابع.

وقال الشاب أن تلك الإعاقة لم تمنعه من ممارسة هوايته المفضلة، حيث يحرص على الحضور إلى جميع مهرجانات الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد.

وعبر الدوسري عن سعادته الكبيرة بعد تخصيص ممرات خاصة لأصحاب الإعاقة، مشيرًا أن هذه المسارات تساعده هو ومن مثله، ليتواجدوا بالمهرجان بكل سهولة.