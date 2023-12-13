إسرائيل تقصف مواقع وبلدات في جنوب لبنان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 ديسمبر 2023, 4:21 مساءً

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، عدة مواقع في جنوب لبنان. وذكر الجيش في بيان، أنه "رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان في اتجاه منطقة يفتاح في شمال إسرائيل، وسقطت جميعها في مناطق مفتوحة، فرد بقصف مصادر إطلاق النار في لبنان". في السياق نفسه، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع قصف إسرائيلي على عدة مناطق في الجنوب، حيث سقطت قذيفة على منزل في بلدة عيتا الشعب أسفرت عن احتراق المنزل دون وقوع إصابات. وبينت الوكالة أن قصفاً مدفعياً استهدف أيضاً محيط بلدة الخيام ومنطقة سردا.

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