"السديس" يُدشّن مبادرة "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 ديسمبر 2023, 4:23 مساءً

دشّن رئيسُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الأربعاء؛ مبادرةَ "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا". تأتي تلك المبادرة لتوطيد عمل المنظومة الدينية الميداني، بناء على مرتكزاتها الاستراتيجية المستقبلية، ولتهيئة الجوّ التعبدي الإيماني، وتقديم الخدمات الدينية المثلى، وتعزيز مسار الرحلة الإيمانية، باستثمار التقنية والتطبيقات الذكية؛ لإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم. وتعزّز رئاسةُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مساراتِ إثراء تجربة القاصدين الدينية، وفق آليات وخطط تنفيذية. وقال الشيخ "السديس"، بعد تدشينه المبادرة: إن توعية وإثراء تجربة القاصدين واجب عظيم، وشرف كبير للرئاسة الدينية ومنسوبيها. ‏وأضاف: أن المبادرة تهدف إلى إثراء تجربة الزائرين دينيًّا، وتحقيق الأثر الإيجابي الديني من رحلتهم الإيمانية في نفوسهم. وشدّد الشيخ "السديس" على منسوبي الرئاسة بضرورة تجويد الخدمات الدينية، والارتقاء بالمنظومة؛ لتمكين القاصدين من أداء العبادات بيسر وسهولة، في بيئة وأجواء إيمانية مطمئنة. ‏ ‏وحثّ المنسوبين على تحقيق التميز في مخرجات المبادرة، وأهمية الإتقان في الأداء، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات الدينية؛ لضمان إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية للعالم أجمع. ‏ وفعَّل رئيسُ الشؤون الدينية مبادرةَ "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا"، بالمشاركة في توزيع الكتيبات التوعوية والهدايا على قاصدي المسجد الحرام، متمنّيًا لهم رحلة إيمانية لا تنسى.

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