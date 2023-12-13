افتتاح أكبر مستشفى تخصصي لصحة المرأة في الرياض

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وتجول الأمير عبدالله بن بندر على أجنحة ومرافق المستشفى مطلعا على ما يحويه من أجهزة وكوادر طبية، تم تجهيزها وفقا لأحدث المعايير الصحية، ومزودة بأحدث التجهيزات لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، والذي يسعى لتلبية احتياجات الرعاية الصحية التخصصية للمرأة.
وتابع وزير الحرس الوطني عرضا مرئيا عن المستشفى ثم اطلع على تقرير مفصل قدمه المدير العام للشؤون الصحية الدكتور بندر القناوي، عن المستشفى الذي شيد وفقا لأعلى المواصفات العالمية للتصميم المستدام ووفق الخطط الاستراتيجية للشؤون الصحية ومواكبة لمستهدفات الرؤية 2030، بما يتواءم مع برنامج تحول القطاع الصحي، ويراعي الطاقة والبيئة والارتباط مع المنظومة الصحية بفاعلية وكفاءة، والحاصل على اعتماد LEED (القيادة في التصميم البيئي والطاقة) من مجلس المباني الخضراء الأمريكي، حيث تم بناؤه على مساحة بناء تبلغ 70650 م2 بارتفاع 11 طابقا وبسعة 416 سريرا، كأكبر مستشفى تخصصي لصحة المرأة على مستوى الشرق الأوسط.
مستشفى صحة المرأة
- شيد وفقا لأعلى المواصفات العالمية للتصميم المستدام.
- يراعي الطاقة والبيئة والارتباط مع المنظومة الصحية بفاعلية.
- حاصل على اعتماد LEED (القيادة في التصميم البيئي والطاقة).
- تم بناؤه على مساحة بناء تبلغ 70650 م2.
- بارتفاع 11 طابقا وبسعة 416 سريرا.
- أكبر مستشفى تخصصي لصحة المرأة في الشرق الأوسط.
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