شكرا لقرائتكم خبر أمطار في 9 مناطق والشمالية الأعلى بـ35.5 ملم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منطقة الحدود الشمالية أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ35.5 ملم، في مطار عرعر، وذلك ضمن 9 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار خلال 24 ساعة.

ووفقا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت 95 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من التاسعة صباح الثلاثاء حتى التاسعة صباح الأربعاء، هطول أمطار في مناطق: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الباحة، والجوف.

وفي بقية مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية سجلت مدينة عرعر (30.6) ملم، ومطار رفحاء 7.5 ملم، وأم خنصر بعرعر 7.2 ملم، فيما سجلت منطقة الجوف 35.4 ملم في محطة القطار بدومة الجندل، و27.4 ملم في أبو عجرم، و19.6 ملم في المرير بسكاكا، و19.2 ملم في دومة الجندل، و9.3 في مطار الجوف بسكاكا.

وفي منطقة الباحة سجلت بلجرشي 11.8 ملم، والباحة 9.8 ملم، والمخواة 9.6 ملم. فيما سجلت منطقة تبوك 8.4 ملم في العسافية بتيماء، و4.8 ملم في حرس حدود المنيبرة بالوجه.

وسجلت منطقة حائل 7.0 ملم في جبة، و4.2 في محطة القطار بحائل. فيما سجلت منطقة القصيم 2.2 ملم في عنيزة، و2.0 ملم في المذنب. وسجلت منطقة الرياض 0.8 ملم في كل من شقراء والدوادمي.

الأمطار المسجلة بالمناطق