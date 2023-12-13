شكرا لقرائتكم خبر إزالة الآثار الناتجة عن الحالة المطرية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت الفرق الميدانية في أمانة محافظة جدة تنفيذ خططها لرفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة أمس الأول، والعمل على تحرير الحركة المرورية على المحاور والطرق الرئيسة في نطاق 16 بلدية ومركز إسناد.

وتابعت الفرق الميدانية في الأمانة أعمالها لتنفيذ خططها الميدانية، عبر أكثر من 3,333 فردا و 1,691 معدة وآلية موزعة على نطاق البلديات الفرعية.

وشهدت محافظة جدة أمس الأول، هطول أمطار تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، فيما تتابع الأمانة كل التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وتهيب الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظا على سلامتهم، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.