شكرا لقرائتكم خبر مشاريع لتمكين ودمج ذوي الإعاقة في الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تدشين مشاريع تساهم في تمكينهم ودمجهم في المجتمع، رعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال أمس الحفل الختامي السنوي لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، الذي أقيم في أرض الحضارات تحت عنوان (الرواسي)، بحضور المدير التنفيذي لجمعية «لأجلهم» لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الأمير فيصل بن عبدالرحمن وعدد من المسؤولين. والتقى المحافظ عددا من مستفيدي ومنسوبي الجمعية من ذوي الإعاقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعدون السعدون، أن الحفل تزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى تطلع الجمعية لمزيد من التعاون مع هيئة تطوير الأحساء من أجل تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، منوها لما حققته الجمعية من إنجازات مشرفة منذ تأسيسها.

وتخلل الحفل عرض مرئي حول مسيرة الجمعية وإنجازاتها، قدمه المستفيدون من ذوي الإعاقة، وأوبريت قدمه أطفال مركز شذى للرعاية النهارية، واختتم بتدشين المركز كنموذج رائد في رعاية الأطفال من ذوي الإعاقة.

وكرم المحافظ الداعمين والرعاة تحت مسميات جبال مدينة الأحساء الشامخة، في إشارة رمزية إلى شموخ إنجازات الجمعية ومنسوبيها، مشيدا بالجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث المتميز.