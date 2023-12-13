مشاريع لتمكين ودمج ذوي الإعاقة في الأحساء

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وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعدون السعدون، أن الحفل تزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى تطلع الجمعية لمزيد من التعاون مع هيئة تطوير الأحساء من أجل تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، منوها لما حققته الجمعية من إنجازات مشرفة منذ تأسيسها.
وتخلل الحفل عرض مرئي حول مسيرة الجمعية وإنجازاتها، قدمه المستفيدون من ذوي الإعاقة، وأوبريت قدمه أطفال مركز شذى للرعاية النهارية، واختتم بتدشين المركز كنموذج رائد في رعاية الأطفال من ذوي الإعاقة.
وكرم المحافظ الداعمين والرعاة تحت مسميات جبال مدينة الأحساء الشامخة، في إشارة رمزية إلى شموخ إنجازات الجمعية ومنسوبيها، مشيدا بالجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث المتميز.
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