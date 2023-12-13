شكرا لقرائتكم خبر إطلاق خدمة أشعة الثدي بالصبغة CEM بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، تقنية جديدة وللمرة الأولى على مستوى المدينة والمتمثلة بتصوير «الماموجرام» بتقنية الصبغة (CEM)، والتي ستسهم بشكل كبير في إنقاذ الأرواح لمرضى سرطان الثدي.

وأوضحت المدينة أن تقنية (CEM) تعد أداة حيوية في مكافحة سرطان الثدي، وذلك من خلال التغلب على قيود التصوير بالماموجرام التقليدي، وتعزز قدرة الأطباء على اكتشاف وتشخيص الأورام الثدية بشكل أدق وأسرع، مما يسهم في تحسين النتائج العلاجية وسرعتها، وبالتالي زيادة الأمل في مكافحة مرض سرطان الثدي.

وأشارت إلى أن هذه التقنية تلعب دورا حاسما في مراقبة استجابة المرضى للعلاج وزيادة خيارات الفحص للفئات ذات المخاطر العالية، مما يضمن الرعاية الشاملة ذات الجودة العالية.

يذكر أن قسم أشعة الثدي بالمدينة له دور أساسي في برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي ويملك كفاءات وطنية عالية المستوى، وتتوفر به أحدث التجهيزات الطبية.

تقنية CEM