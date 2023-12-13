إطلاق خدمة أشعة الثدي بالصبغة CEM بالرياض

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وأوضحت المدينة أن تقنية (CEM) تعد أداة حيوية في مكافحة سرطان الثدي، وذلك من خلال التغلب على قيود التصوير بالماموجرام التقليدي، وتعزز قدرة الأطباء على اكتشاف وتشخيص الأورام الثدية بشكل أدق وأسرع، مما يسهم في تحسين النتائج العلاجية وسرعتها، وبالتالي زيادة الأمل في مكافحة مرض سرطان الثدي.
وأشارت إلى أن هذه التقنية تلعب دورا حاسما في مراقبة استجابة المرضى للعلاج وزيادة خيارات الفحص للفئات ذات المخاطر العالية، مما يضمن الرعاية الشاملة ذات الجودة العالية.
يذكر أن قسم أشعة الثدي بالمدينة له دور أساسي في برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي ويملك كفاءات وطنية عالية المستوى، وتتوفر به أحدث التجهيزات الطبية.
تقنية CEM
- أداة حيوية في مكافحة سرطان الثدي.
- التغلب على قيود التصوير بالماموجرام التقليدي.
- اكتشاف وتشخيص الأورام الثدية بشكل أدق وأسرع.
- تحسين النتائج العلاجية وسرعتها.
- زيادة الأمل في مكافحة مرض سرطان الثدي.
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