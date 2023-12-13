سدايا تستعرض الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في الصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي الذي بدأت أعماله أمس الأول في بكين، بتنظيم من وزارة الاستثمار بالتنسيق مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الالكترونية (CCCME)، وذلك على هامش زيارة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إلى جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة خلال الفترة من 7 - 12 ديسمبر الحالي.

ومثل «سدايا» في المؤتمر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ياسر العنيزان، الذي شارك في ورشة عمل بعنوان «الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي»، بحضور عدد من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال بين البلدين.

وتحدث العنيزان خلال الورشة عن أهمية دور البيانات والذكاء الاصطناعي وما هي التحديات التي يتم مواجهتها فيما يتعلق بخصوصية البيانات وأمنها في السعودية، فضلا عن الجهود التي بذلتها «سدايا» في ذلك المجال، ومدى تأثير الذكاء الاصطناعي على واقعنا ومستقبل القدرات البشرية، وكيف يمكن أن يتم التخفيف من الآثار السلبية له.

واستعرض خلال الورشة بعض حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في المملكة لتقديم حلول في قطاعات مختلفة مثل الصحة والطاقة والمدن الذكية.