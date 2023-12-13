تتويج 24 فائزا بمزاين مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج نادي الصقور السعودي، أمس الأول 24 فائزا بمسابقة المزاين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023؛ التي ينظمها في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، وتضمنت ثمانية أشواط بجوائز إجمالية 4.8 ملايين ريال.

وتوج النادي في الليلة الثالثة والختامية للمسابقة الفائزين في ثلاثة أشواط؛ حيث نال الصقار زايد القحطاني كأس الملك عبدالعزيز في شوط فئة جير بيور فرخ للمحليين والدوليين من خلال صقره (ألطف)، محققا المراتب الثلاث الأولى، فيما حصل الصقار بدر الشمري على كأس الملك عبدالعزيز شوط فئة جير بيور قرناس للمحليين بالصقر (وجه السعد)، تلاه خالد القحطاني، ثم فارس الفارس.

واستطاع الصقار جبر المناعي الفوز بكأس الملك عبدالعزيز في شوط مسابقة المزاين فئة شاهين بحري قرناس للمحليين والدوليين بصقره (خطير)، محققا المركزين الأول والثالث، وجاء سالم الهاجري ثانيا.