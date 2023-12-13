شكرا لقرائتكم خبر جناح وطني يبرز جماليات الفنون والتراث السعودي في ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت المملكة ممثلة بوزارة الثقافة في معرض «ارتيجانو إن فييرا» الذي أقيم خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر الحالي، في مدينة ميلان الإيطالية، وذلك من خلال جناح وطني سعودي يعرف المجتمع الدولي بالثقافة والفنون السعودية، وما تختزله من جماليات، وإبداع متوارث على مدى سنوات طويلة.

وتمثلت مشاركة هيئة التراث في استقطاب 25 حرفيا، ورائد أعمال، والبيوت الحرفية للمشاركة داخل الجناح؛ لتعكس دورها البارز في دعم وترسيخ التراث الثقافي ممثلا في الصناعات الحرفية واليدوية التي تميزت بها المملكة على مدى سنوات طويلة، فيما شارك المعهد الملكي للفنون التقليدية عبر 12 طالبا وطالبة استعرضوا أعمالهم ومنتجاتهم الحِرفية أمام الزوار داخل الجناح، في حين قدمت الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية أبرز منتجاتها الحرفية في ركن لها بالجناح الوطني السعودي.

وأما هيئة فنون الطهي فقد قدّمت تجربة الطهي الحي أمام الزوار عن طريق 12 طاهيا من المملكة، قدموا مجموعةً من الأطباق التقليدية التي تشتهر بها مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تجهيز مطعمٍ تقليديٍ في الجناح، وتقديم القهوة السعودية، فضلا عن بيع المنتجات التقليدية.

هيئة المسرح والفنون الأدائية: