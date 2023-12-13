باقة جديدة للمقناص والتخييم في محمية الشمال للصيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت محمية الشمال للصيد المستدام، الواقعة جنوب قرية لينة التاريخية بمنطقة الحدود الشمالية، عن إضافة جديدة لقائمة باقاتها، تنويعا للاختيارات المتاحة للزوار وتلبية لرغبة المهتمين بالمقناص والتخييم.

وأوضحت المحمية أن الباقة الجديدة توفر 3 أيام للتخييم، وليلتين للمبيت لـ10 أشخاص، مع توفير 6 طيور الحبارى، كما يمكن زيادة أعداد طرائد الحباري وأعداد الأشخاص حسب الرغبة، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الشاملة ومرافق الإقامة التي توفرها محمية الشمال للصيد المستدام.

وكانت المحمية قد أعلنت مؤخرا قبيل انطلاق موسمها الثاني، عن تحديث الباقات بإضافة اختيارات تتنوع بين الباقات المميزة والعادية والاقتصادية، كما تعد من أفضل الوجهات الشمالية للتخييم في المملكة، وتشهد إقبالا كبيرا من هواة الصيد والرحلات البرية على الحجوزات المتاحة عبر الموقع الالكتروني للمحمية: https://srfsh.com.

وتعد محمية الشمال أول محمية للصيد المستدام في المملكة، وتعمل من خلال برنامجها الريادي على تقنين أنشطة الصيد لحماية الأنواع النادرة والكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وزيادة أعداد الطرائد وإطلاقها في بيئتها الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي.

الباقة الجديدة: