شكرا لقرائتكم خبر استعراض جماليات خط الثلث في معرض كتاب جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت ورشة فنية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب 2023م، جماليات خط الثلث.

وأوضح الخطاط أحمد الجعير أن من مظاهر اهتمام المملكة بالخط العربي، إنشاء مصنع كسوة الكعبة المشرفة، ومصنع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم، إضافة إلى إنشاء مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي العالمي.

وتطرق خلال الورشة إلى الحديث عن أشهر أنواع الخطوط العربية، وأبرز الخطاطين العرب، والخطاطين السعوديين، مدعما حديثه بتقديم العديد من النماذج في جميع أنواع الخطوط العربية ومخصصا الحديث من ثم إلى خط الثلث، حيث أسهب في شرح فنياته وجمالياته وأبرز ما يميزه عن الخطوط العربية من حيث الليونة والقدرة على التشكيل مع القوة في الحروف، مشيرا إلى أن التشكيل يزيد هذا النوع من الخط العربي جمالا مما جعله الأنسب والأكثر استعمالا في اللوحات الكبيرة الذي يزيدها جمالا ورونقا، متطرقا إلى أبرز الأقلام وأنواعها واستخداماتها.