شكرا لقرائتكم خبر عن بـ3 مسارات.. افتتاح طريق مطار الطائف الجديد بطول 14 كيلو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق، اليوم، افتتاح الحركة المرورية على طريق مطار الطائف الجديد، والذي يمتد لأكثر من 14 كم ويحتوي على 3 مسارات في كل اتجاه.

ويهدف الطريق إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل وربط المناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تمكين السياحة في المنطقة.

كما يعد طريق مطار الطائف الجديد رابطًا مهمًا بين المطار وسوق عكاظ التاريخي، حيث يسهم في تسهيل وصول الزوار والسياح إلى السوق التاريخي الشهير. كما يربط المطار الجديد مع طريق الرياض/ الطائف الرئيسي.

طريق مطار الطائف

يشمل الطريق تقاطعًا علويًا لخدمة منطقة سوق عكاظ، كما يتضمن الطريق أيضًا معبرًا سفليًا للمركبات؛ كما جرى تجهيز الطريق بـ30 منشأة لتصريف المياه.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق، أن الطريق يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والسياحي في المنطقة وصولاً لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق والتي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية.

وقالت، إن الطريق يُعد إضافة مهمة لمنظومة الطرق في منطقة مكة المكرمة، حيث يسهم في تسهيل الحركة المرورية وربط مختلف المناطق الحيوية في المنطقة. مشيرة إلى أن الطريق تم تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، حيث تم استخدام أحدث التقنيات في تنفيذه.

وأكدت أن الطريق يُعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الإنجازات التنموية في المملكة.