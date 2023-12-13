شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إطلاق "تحدي أبشر 2024" في حفل ملتقى التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، شهد مساعد وزير الداخلية، هشام بن عبد الرحمن الفالح، اليوم، حفل ملتقى أبشر السنوي التاسع 2023 للتحول الرقمي وإطلاق تحدي أبشر 2024، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.

وأطلق "الفالح"، (تحدي أبشر 2024) وكرم المتميزين من قطاعات الوزارة في مجال التحول الرقمي، الداعمة لركائز التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة، لتصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ما يسهم في تحسين جودة واستدامة الخدمات الرقمية، ورفع رضا المستفيدين منها، وتحسين جودة الحياة.

إنجازات وزارة الداخلية

اطلع هشام الفالح على عرض مرئي لإنجازات وزارة الداخلية التقنية بطريقة تفاعلية، ومستقبل خدمات منصات أبشر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيزها في دعم أعمال الوزارة، وتحسين أعمال وإجراءات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المتكاملة وتقديم خدمات رائدة للمستفيدين.

وأوضح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، في كلمة خلال الملتقى، أنه منذ صدور توجيهات سمو وزير الداخلية، للاستفادة من حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الثالث للويب، والتصوير المحوسب، والعالم الافتراضي بأنماطه المختلفة، انطلقت روح جديدة في مفاصل الوزارة المختلفة، تسعى لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالها الأمنية وخدماتها الذكية.

وأكد أن جهود وزارة الداخلية أثمرت انضمام ما يزيد على (28) مليون مستفيد لمنصة أبشر، التي مكنتهم من الوصول الموثوق إلى الخدمات الرقمية، وأتاحت المنصة للمستفيدين (أفراد، أعمال، حكومة، ميدان، داخلية) نحو (400) خدمة إلكترونية، أنجزت خلالها ما يتجاوز ملياري عملية رقمية، ليحظى كل من يعيش على أرض هذا الوطن بالرفاهية الرقمية.