شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس": مبادرة "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا" لتعزيز مسار الرحلة الإيمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏عززت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ مسارات إثراء تجربة القاصدين الدينية، وفق آليات وخطط تنفيذية، حيث أطلقت مبادرة: "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا"؛ لتوطيد عمل المنظومة الدينية الميداني؛ بناء على مرتكزاتها الإستراتيجية المستقبلية؛ لتهيئة الجو التعبدي الإيماني، وتقديم الخِدمات الدينية المثلى، وتعزيز مسار الرحلة الإيمانية؛ باستثمار التقانة، والتطبيقات الذكية، لإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم.

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بعد تدشينه مبادرة: "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا"؛ أن توعية وإثراء تجربة القاصدين واجب عظيم، وشرف كبير لرئاسة الدينية ومنسوبيها.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى إثراء تجرية الزائرين دينيًا، وتحقيق الأثر الإيجابي الديني من رحلتهم الإيمانية في نفوسهم.

وشدد على منسوبي الرئاسة؛ بضرورة تجويد الخِدمات الدينية، والارتقاء بالمنظومة؛ لتمكين القاصدين من أداء العبادات بيسر وسهولة، في بيئة وأجواء إيمانية مطمئنة.

وحث المنسوبين على تحقيق التميز في مخرجات المبادرة، وأهمية الإتقان في الأداء؛ بما ينعكس إيجابًا على الخِدمات الدينية؛ لضمان إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية للعالم أجمع.

وفعَّل رئيس الشؤون الدينية مبادرة: "توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا" بالمشاركة في توزيع الكتيبات التوعوية والهدايا على قاصدي المسجد الحرام، متمنيًا لهم رحلة إيمانية لا تنسى.