شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. الأمطار ترسم مشاهد خلابة في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة الجوف جريان العديد من الشعاب والأودية خلال اليومين الماضيين، في مشاهد خلابة جذبت عشاق الأجواء الممطرة والطبيعة للتنزه والتصوير، كما امتلأ عدد من السدود المخصصة لخزن وحصاد مياه الأمطار والاستفادة منها.

وهطلت على المنطقة ومحافظاتها أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة.

أمطار الجوف

تتميز منطقة الجوف بالعديد من الجبال والمرتفعات والحرات منها: الرشراشية والحرة والبصيلة، وجبال طوقة ونعيج وغيرها، وهضبة الحماد، وهضبة الحجرة.

كما تحتضن الجوف العديد من الأودية والشعاب من أشهرها وأطولها وادي السرحان الذي يبلغ طوله 180 كلم، وأودية الأعيلي وفجر والشويحطية والصفا وحصيدة وغيرها.