محافظ الأحساء يرعى حفل جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة

رعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، الحفل الختامي السنوي لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، الذي أقيم في أرض الحضارات، تحت عنوان (الرواسي)، بحضور المدير التنفيذي لجمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر بن فرحان، وعدد من المسؤولين. والتقى عددًا من مستفيدي ومنسوبي الجمعية من ذوي الإعاقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعدون السعدون، أن الحفل تزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى تطلع الجمعية لمزيد من التعاون مع هيئة تطوير الأحساء من أجل تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، منوهاً بما حققته الجمعية من إنجازات مشرفة منذ تأسيسها.

وتخلل الحفل عرضاً مرئياً حول مسيرة الجمعية وإنجازاتها، قدمه المستفيدون من ذوي الإعاقة، وأوبريت قدمه أطفال مركز شذى للرعاية النهارية، واختتم بتدشين المركز كنموذج رائد في رعاية الأطفال من ذوي الإعاقة.

وكرّم محافظ الأحساء الداعمين والرعاة تحت مسميات جبال مدينة الأحساء الشامخة في إشارة رمزية إلى شموخ إنجازات الجمعية ومنسوبيها، مشيداً بالجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث المتميز.