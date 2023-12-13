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محافظ الأحساء يرعى حفل جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة

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رعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، الحفل الختامي السنوي لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، الذي أقيم في أرض الحضارات، تحت عنوان (الرواسي)، بحضور المدير التنفيذي لجمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر بن فرحان، وعدد من المسؤولين. والتقى عددًا من مستفيدي ومنسوبي الجمعية من ذوي الإعاقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعدون السعدون، أن الحفل تزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى تطلع الجمعية لمزيد من التعاون مع هيئة تطوير الأحساء من أجل تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، منوهاً بما حققته الجمعية من إنجازات مشرفة منذ تأسيسها.

وتخلل الحفل عرضاً مرئياً حول مسيرة الجمعية وإنجازاتها، قدمه المستفيدون من ذوي الإعاقة، وأوبريت قدمه أطفال مركز شذى للرعاية النهارية، واختتم بتدشين المركز كنموذج رائد في رعاية الأطفال من ذوي الإعاقة.

وكرّم محافظ الأحساء الداعمين والرعاة تحت مسميات جبال مدينة الأحساء الشامخة في إشارة رمزية إلى شموخ إنجازات الجمعية ومنسوبيها، مشيداً بالجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث المتميز.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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