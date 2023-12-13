انت الان تتابع الاحتلال يفتح النار على غرف مرضى في مستشفى كمال عدوان بغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 ديسمبر 2023, 5:47 مساءً

أعلنت وزارة الصحة التابعة لقطاع غزة، (الأحد)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية فتحت النار على غرف مرضى في مستشفى بشمال قطاع غزة، ما يثير مخاوف على سلامة 12 طفلاً في عناية الأطفال. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان أن قوات الاحتلال تشدد حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان تطلق النار في اتجاه غرف المرضى والساحات، وفقًا لـ"فرانس برس". وقال: "نخشى وفاة 12 طفلاً في عناية الأطفال؛ نتيجة تركهم بلا حليب ودون أجهزة دعم الحياة".

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