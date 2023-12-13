جازان.. القبض على مخالفَيْن لتهريبهما 50 كيلوجرامًا من القات المخدر

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهما 50 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

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