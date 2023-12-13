انت الان تتابع أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على مسؤولين في "حماس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 ديسمبر 2023, 6:46 مساءً

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم (الأربعاء) فرض مجموعة عقوبات جديدة على مسؤولين في حركة "حماس" وأشخاص مرتبطين بها. وذكرت واشنطن ولندن أنّهما تريدان مكافحة تمويل "حماس" في خضم الحرب على غزة، وفقاً لـ"فرانس برس". وتعدّ هذه رابع حزمة من العقوبات التي تقرّها واشنطن وثاني حزمة تقرّها لندن، منذ بداية الحرب في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على مسؤولين في "حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.