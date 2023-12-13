وفاة والدة "عبدالعزيز التويم"

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محمد بن مسعود - الدمام - غيب الموت والدة كلٍ من الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله التويم استشاري غدد وسكري الأطفال والمهندس ناصر أحد منسوبي "أرامكو" سابقًا وعبدالرحمن والمهندس يوسف والدكتور هشام بوزارة التعليم.

ويتقبل العزاء بمنزل الأسرة في حي الرحاب بجدة.

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