تراند اليوم : منها الشرك وهتك الأسرار .. بالفيديو.. رئيس هيئة "الأمر بالمعروف" يكشف عن مخالفات شنيعة يقوم بها الرقاة

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف الدكتور عبد الرحمن السند عن رصد مخالفات شنيعة يقوم بها بعض الرقاة.

وقال خلال مداخلة له مع برنامج "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية" : "الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف، رصدت مخالفات شنيعة في مجال الرقية سواء ما يتعلق بالبدع في الرقية، أو وقوع الشرك، أو المخالفات الأخلاقية، والاعتداء على الناس بالضرب والصعق والأذية، وهتك أسرار أسر ".

وأضاف:" تجد أحد الرقاة يقول لشخص أنه سيرقيه، وأثناء ذلك يتخيل صورة شخص من أقاربه، وإن ظهرت له صورة شخص محدد فهذا الذي يكون أصابه بالعين أو السحر". لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى النزاعات والاعتداءات.