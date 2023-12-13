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تراند اليوم : بالفيديو: قصة رجل طلق زوجته بعدما صادفها ترقص وسط كوفي لاونج برفقة صديقاتها أمام الرجال

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صحيفة الخليج 365: وثق الباحث الاجتماعي " حسن فالح الناهسي" مقطع فيديو يروي قصة طلاق امرأة بسبب رقصها مع صديقاتها في كوفي لاونج أمام الرجال ، واحتفال صديقاتها بهذه المناسبة.

وعرض الناهسي تعليق إحدى صديقاتها على قيام الزوج برمي يمين الطلاق على زوجته أمام الناس حيث قالت: الزوجة مسكت يد زوجها وقالت له بنتفاهم رمى يدها بكل وقاحة وقال يا فلانة أنت طالق بشهدكم كلكم، مضيفة وهي تصفق: كفو شاطر رجال أيوه كذا الرجولة ولا بلاش ادخل هايط.

وتابع الناهسي: لا تدخلون بين التربية والثقافة هنا شيء دخل على المجتمع دمر مستقبل المجتمع ، وللمشاهير دور كبير في هدم البيوت لتحدثهم في أمور ليست من اختصاصهم.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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