تراند اليوم : ‏⁧بالفيديو.. منصور البلوي‬⁩ : الحكام يجاملون ⁧‫الهلال‬⁩.. ولديه ميزة لا يملكها أحد غيره!

صحيفة الخليج 365: قال منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد الأسبق ، إن الحكام يجاملون نادي الهلال ولديه ميزة لا يملكها أحد غيره.

مجاملة

وأضاف خلال مداخلة له مع برنامج ملاعب: " الهلال فريق كبير ومميز، وبلا شك توجد بعض المجاملات، فمثلا عندما كان يوجد حكام سعوديين كانت بعض المجاملات موجودة".

وتابع: " كنت أقول للاعبين لا أحد يجيني ويقول الحكم ظلمني". مضيفا الهلال لديه هالة إعلامية، والهلال فريق كبير، ولا تخاف منه إلا في آخر 10 دقائق في الوقت الحاسم من المباراة.

​​​​​​يقاتل على الفوز

وأضاف: "الفريق يقاتل على الفوز حتى آخر لحظة، وهذه ميزة للفرق الكبيرة، وهذه شهادة للتاريخ، لأن إذا قلت إنني فزت على فريق مميز أكون أنا أميز منه".

ميزة الدوري السعودي