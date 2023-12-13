تراند اليوم : ‏⁧بالفيديو.. منصور البلوي‬⁩ : الحكام يجاملون ⁧‫الهلال‬⁩.. ولديه ميزة لا يملكها أحد غيره!

صحيفة الخليج 365: قال منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد الأسبق ، إن الحكام يجاملون نادي الهلال ولديه ميزة لا يملكها أحد غيره.
مجاملة
وأضاف خلال مداخلة له مع برنامج ملاعب: " الهلال فريق كبير ومميز، وبلا شك توجد بعض المجاملات، فمثلا عندما كان يوجد حكام سعوديين كانت بعض المجاملات موجودة".
وتابع: " كنت أقول للاعبين لا أحد يجيني ويقول الحكم ظلمني". مضيفا الهلال لديه هالة إعلامية، والهلال فريق كبير، ولا تخاف منه إلا في آخر 10 دقائق في الوقت الحاسم من المباراة.
يقاتل على الفوز
وأضاف: "الفريق يقاتل على الفوز حتى آخر لحظة، وهذه ميزة للفرق الكبيرة، وهذه شهادة للتاريخ، لأن إذا قلت إنني فزت على فريق مميز أكون أنا أميز منه".
ميزة الدوري السعودي
واختتم قائلا: "الميزة في الدوري السعودي أو الفرق السعودية، تحصر 5 أو 6 فرق، فمثلا لا تقدر تنكر وجود النصر، والأهلي، والشباب والاتفاق والفتح خلال فترة من الفترات". ولفت إلى أنه من أكثر المعجبين بنادي التعاون في السنوات الأخيرة".