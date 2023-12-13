تراند اليوم : بالأسماء.. شاهد.. صور نجوم الفن والرياضة والإعلام المشاركين في برنامج تحدي النفود" في صحراء نيوم

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة SBC السعودية، مقطع فيديو وصور للمشاركين في برنامج تحدي النفود في صحراء نيوم.

مغامرات

ويخوض نجوم الفن والرياضة والإعلام تحديات ومغامرات في صحراء نيوم من خلال برنامج "تحدي النفود" الذي يبث على قناة SBC كل يوم أحد عند الساعة التاسعة مساءً على مدى 14 حلقة ويقدمه الإعلامي زيد السويداء.

13 فريق

ويشارك في البرنامج 13 فريقًا من المشاهير بالمملكة والوطن العربي ، إذ يتعين على الفريق تقسيم المهمات بما يتناسب مع قدرات كل فرد لإنجازها بطريقة أسهل، والعمل معا لعبور مراحل كل لعبة بسرعة وإتقان ، و يحصل الفريق الفائز بالتحدي على مبلغ مالي لتتراكم قيمة الجوائز المالية من حلقة إلى أخرى و بعد الفوز بالجائزة يتبرع بها الفريق الفائز بالتحدي إلى جمعية خيرية من اختيارهم

القدرات البدنية

ويعتمد "تحدي النفود" على القدرات البدنية والمهارات الحركية المختلفة وكان المناخ أحد أكبر التحديات التي واجهت المنافسين و طاقم العمل والقائمين عليه أثناء تصوير البرنامج وعمل على إنتاج البرنامج أكثر من 200 شخص وتم تصويره على مدار اليوم ،و استغرق التحضير له 18 شهرا.

ويشارك في البرنامج كل من : -

سلطان سمان

فؤاد عبدالعزيز

فهد الحسيني

عبدالاله القاسم

نيرمين محسن

رجاء الحاضي

عبدالمجيد الكناني

منصور بتال

علاء مرسي

محمد مرسي

مهيرة عبدالعزيز

نهال عبدالعزيز

احمد البايض

وائل الخيبري

خالد منصور

شادي الفونس

ونهو تشونغ

باسل غازي اوغلو

الين سليمان

منال السدحان

ألبن وطفه

طارق غضبان

مشاري العجاجي

محمد حمد

أضوى فهد