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تراند اليوم : بالفيديو.. منصور البلوي‬⁩ : أقسم لكم.. لم أتدخل في انتقال ⁧‫ "محمد نور‬⁩" لـ ⁧‫النصر‬⁩ وخروجه من ⁧‫الاتحاد‬⁩ كان أسوأ يوم في حياتي

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صحيفة الخليج 365: قال رئيس نادي الاتحاد الأسبق، منصور البلوي، إنه لم يتدخل في انتقال محمد نور إلى فريق النصر، أو خروجه من الاتحاد.

وأضاف خلال ظهوره على برنامج ملاعب: " والله لم أتدخل في موضوع نور، وخروجه من الاتحاد كان أسوأ يوم في حياتي".

وتابع: "كنت اتحاشى مقابلة نور أو التحدث معه بعد انتقاله إلى النصر، بسبب حزني على رحيله من الاتحاد، خاصة أنه من الأساطير وأكثر من حمل بطولات للاتحاد".

واختتم منصور البلوي تصريحاته: "خروج محمد نور من نادي الاتحاد، أنا ما كنت حابه للأمانة".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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