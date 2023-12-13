تراند اليوم : بالفيديو.. منصور البلوي‬⁩ : أقسم لكم.. لم أتدخل في انتقال ⁧‫ "محمد نور‬⁩" لـ ⁧‫النصر‬⁩ وخروجه من ⁧‫الاتحاد‬⁩ كان أسوأ يوم في حياتي

صحيفة الخليج 365: قال رئيس نادي الاتحاد الأسبق، منصور البلوي، إنه لم يتدخل في انتقال محمد نور إلى فريق النصر، أو خروجه من الاتحاد.

وأضاف خلال ظهوره على برنامج ملاعب: " والله لم أتدخل في موضوع نور، وخروجه من الاتحاد كان أسوأ يوم في حياتي".

وتابع: "كنت اتحاشى مقابلة نور أو التحدث معه بعد انتقاله إلى النصر، بسبب حزني على رحيله من الاتحاد، خاصة أنه من الأساطير وأكثر من حمل بطولات للاتحاد".