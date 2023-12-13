تراند اليوم : "إحنا مو عبيد عندكم".. شاهد.. إعلامية عراقية توثق موكب تابع لرئيس وزراء العراق يعكس طريق عام وسط بغداد ويسبب أزمة مرورية

صحيفة الخليج 365: وثقت الإعلامية العراقية نور الماجد، مقطع فيديو رصدت خلاله موكب تابع لرئيس وزراء العراق يعكس طريق عام وسط بغداد ويسبب أزمة مرورية.

وأظهر الفيديو السيارات المشاركة في الموكب، تعكس حركة السير على الطريق.

وأرفقت نور الماجد الفيديو بتعليق: "القانون فوق الجميع.. سب وشتم وإهانة بمجرد ترفع تليفونك وتصورهم هذا ماحصل معي الآن على جسر المعلق!".

وأوضحت: " موكب تابع لرئيس مجلس الوزراء بسياراته الحكومية، ويرتكبون مخالفات مرورية على الجسر المعلق، وأنا صورت هذه الحالة، لأن هذه ظواهر سيئة، خاصة أن الدولة المفترض تطبق القانون، والحكومة لا تلتزم به".

وتابعت: " بمجرد قيامي بتصوير ما حدث، نزل المنتسب ويغلط ويتعامل بطريقة كأننا عبيد عندهم، إحنا مو عبيد عندكم".

وأضافت : "رئيس مجلس الوزراء، الفيديو هذا بكل تفاصيله أمام أنظارك، ولازم تتم المحاسبة، حتى لا تتم إعادة هذه الظواهر مع باقي الناس، لأن الناس البسطاء وين بتروح، أنا اليوم عندي صوت، اللي ما عنده صوت وش يسوي".