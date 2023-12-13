تراند اليوم : الملياردير الأميركي" بيل غيتس" يكشف تفاصيل عن حياته.. ويعلق: أقرأ في الإنترنت عن التاريخ و القرآن

صحيفة الخليج 365: كشف الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، أنه يقوم الآن بمتابعة دورات على الإنترنت يقرأ فيها عن التاريخ والقرآن والإنجيل"، ووصف نفسه بـ"التلميذ".

وأضاف خلال برنامج ABtalks على منصة "يوتيوب"، الذي يقدمه المحاور، أنس بوخش: "عند عملي في مايكروسوفت كان هدفي هو الانخراط في عملية الابتكار، ولكن الآن يصب تفكيري في مجالات مثل الصحة والمناخ، وأتعرف على أشخاص جدد وأتعلم أشياء جديدة، لذا أحب عملي لأنه عمل تطوعي".

وتابع: " أمي وأبي صنعا مثالا رائعا من خلال الطريقة التي شاركا فيها بالمجتمع، وجعلاني أفهم قضايا سياسية محددة احتذيا بها، وعندما أصبحت شخصا ناجحا، كانت أمي تحثني بالقول: حان وقتك الآن لترد العطاء بطريقة ما".

وأشار إلى أهمية اللقاحات الطبية، وضرورة إيصالها إلى جميع الأطفال حول العالم، وهو ما يسعى إليه بالفعل.