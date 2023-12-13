120 ألف ساعة تطوعية لنشر ثقافة السلامة والوقاية بتعليم مكة

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وتهدف المبادرات إلى نشر ثقافة السلامة والوقاية وتعزيز انتماء منسوبي التعليم لمجتمعهم ووطنهم؛ وكذلك اكتساب المعرفة الوقائية؛ ونقل المعرفة والتجربة المكتسبة للأخرين؛ علاوة على تنمية الحس الاجتماعي والتفاعل مع الآخرين، واكتساب المعرفة المرورية ، فيما تهدف مبادرة «أصدقاء السلامة المرورية” بالتعاون مع مرور العاصمة المقدسة إلى نشر ثقافة السلامة المرورية وتنظيم خروج ودخول الطلاب/ الطالبات وتنظيم حركة السير المروري أمام المدارس، إضافة إلى مبادرة أصدقاء السلامة الوقائية مع المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكةالمكرمة/السلامة الوقاية/التي تهدف إلى كيفية التعامل مع الحالات الطارئة ومبادرة « جيل السلامة” وهي مبادرة تطوعية تهدف إلى إعداد جيل واع بأمور السلامة و كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتستهدف المبادرة طلاب و طالبات الطفولة المبكرة و الروضات بتدريبهم وتثقيفهم من خلال المحاضرات والأفلام التوعوية والرسومات والمسابقات والألعاب والأنشطة.
كما أطلق التعليم مبادرة مجتمعية بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة في توعية وتثقيف الطلاب والطالبات من حمى الضنك وتنفيذ برنامج خاص بذلك يستهدف المدارس ويأتي على مراحل متتالية.
شروط اعتماد الساعات التطوعية:
- أن يكون المتطوع من ضمن الفئة المستهدفة.
- امتلاك حساب في منصة العمل التطوعي.
- أن يكون من منسوبي ومنسوبات تعليم مكة.
- تعبئة نموذج توثيق الفرصة التطوعية واعتماده.
- إرسال شواهد تنفيذ المبادرة على البريد الالكتروني.
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