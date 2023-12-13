البنيان: منح المدارس المزيد من الصلاحيات لدعم نواتج التعلم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التعليم يوسف البنيان على أهمية منح المدارس المزيد من الصلاحيات والممكنات لدعم نواتج التعليم.

ودعا إلى تحفيز وتمكين منظومة المدرسة لتقوم بدورها المتوقع في تحقيق المستهدفات الرئيسة والعمل بالشراكة مع إدارة التعليم على التحفيز المعنوي والمهني للمعلمين والمعلمات.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر الوزارة بالرياض أمس الأول، التقى خلاله عددا من مديري ومديرات المدارس في المملكة؛ للمشاركة في برنامج «لقاء الوزير بمديري المدارس» الذي تنظمه وزارة التعليم لمدة يومين.

ورحب الوزير في مستهل اللقاء بمديري ومديرات المدارس المشاركين في اللقاء، مؤكدا أهمية تحقيق تطلعات القيادة باستمرار تطوير منظومة التعليم العام داخل المؤسسة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 ومتطلبات التنمية، منوها بما يحظى به التعليم بشكل عام في المجالات كافة.

وقال البنيان «إن المدرسة تعد نواة العمل التعليمي والركيزة الأساسية التي تبدأ وتنتهي إليها كل عمليات التطوير التعليمي ونقطة الانطلاقة الحقيقية لرحلة الطالب عبر مراحل التعليم العام».

الوزير طالب بالتركيز على التالي: