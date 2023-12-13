شكرا لقرائتكم خبر دخول مجاني لمهرجان محمية الملك سلمان في تيماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدخول مجاني طيلة أيام الفعاليات، أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، فعاليات مهرجانها الثاني، في متنزه السور الأثري بمحافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، ويستمر على مدى 5 أيام، بحضور محافظ تيماء سعد السديري، مستهدفا الأهالي والمقيمين في المنطقة والمناطق المجاورة لها.

وأوضحت الهيئة أن المهرجان يهدف إلى التعريف بأهم مواقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية السياحية والترفيهية، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في دعم هذه الأهداف والأنشطة، مضيفة أن المهرجان يضم عددا من الفعاليات المتنوعة كأنشطة الحرف والصناعات اليدوية، وفعاليات السوق الشعبي، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال والأمسيات الفنية وأنشطة التشجير والزراعة، إلى جانب عدد من المطاعم والمقاهي المميزة.

وأكدت الهيئة حرصها على تقديم عدد من الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة لزائري المهرجان، مشيرة إلى أن الدخول للفعاليات سيكون مجانا طيلة أيام المهرجان.