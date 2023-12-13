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دخول مجاني لمهرجان محمية الملك سلمان في تيماء

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدخول مجاني طيلة أيام الفعاليات، أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، فعاليات مهرجانها الثاني، في متنزه السور الأثري بمحافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، ويستمر على مدى 5 أيام، بحضور محافظ تيماء سعد السديري، مستهدفا الأهالي والمقيمين في المنطقة والمناطق المجاورة لها.

وأوضحت الهيئة أن المهرجان يهدف إلى التعريف بأهم مواقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية السياحية والترفيهية، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في دعم هذه الأهداف والأنشطة، مضيفة أن المهرجان يضم عددا من الفعاليات المتنوعة كأنشطة الحرف والصناعات اليدوية، وفعاليات السوق الشعبي، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال والأمسيات الفنية وأنشطة التشجير والزراعة، إلى جانب عدد من المطاعم والمقاهي المميزة.

وأكدت الهيئة حرصها على تقديم عدد من الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة لزائري المهرجان، مشيرة إلى أن الدخول للفعاليات سيكون مجانا طيلة أيام المهرجان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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