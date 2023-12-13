أوامر ملكية: نواب جدد لأمراء مكة والشرقية وتبوك وعسير والجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول أوامر ملكية تقضي بتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير ، إضافة لتعيينه رئيسا لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز بناء على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، كما صدر أمر ولي العهد بتعيين الأمير فيصل بن سلمان رئيسا لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية. وشملت الأوامر الملكية تعيين الأمير سلمان بن سلطان أميرا لمنطقة المدينة وتعيين نواب أمراء جدد لمناطق مكة المكرمة والشرقية وتبوك وعسير والجوف. الأوامر شملت: إعفاء الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه.

تعيين الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

إعفاء الأمير أحمد بن فهد نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه.

تعيين الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائبا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.

تعيين الأمير خالد بن سعود بن عبدالله نائبا لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة.

تعيين الأمير خالد بن سطام بن سعود نائبا لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة.

تعيين الأمير متعب بن مشعل بن بدر نائبا لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.

إعفاء الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني محافظ حفر الباطن من منصبه.

تعيين الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان محافظا لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح مساعدا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور خالد بن محمد البتال وكيلا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

تعيين خالد بن فريد حضراوي مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

تعيين المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه نائبا لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

تعيين مساعد بن عبدالعزيز الداود أمينا للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة.

تعيين المهندس عبدالله بن مهدي بن جالي أمينا لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث مساعدا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور يوسف بن صياح البيالي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.

تعيين زهير بن محمد الزومان مساعدا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

تعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيسا لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل المجلس وفقا لما قضى به تنظيم الدارة.

أمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيسا لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.

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