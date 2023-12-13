شكرا لقرائتكم خبر عن الأفكار الإبداعية.. "مسك" تقدم برامج تدريبية لدعم شباب المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك، بدر البدر، أن مدارس مسك تقدم كامل الدعم والاهتمام لشباب المستقبل، من خلال عدة برامج تقدَم للطلاب، منها مسار المهارات الذي يقوم بتوجيه الطلاب عبر ثلاثة مسارات، واكتشاف المسار المهني الصحيح والتعرف على التخصصات المستقبلية ، مبينًا أن الجيل الحديث يمتلك الكثير من الأفكار الإبداعية والكثير من الرؤى.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان " المهارات الوظيفية لقوى العمل المستقبلية" ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل، بمشاركة وزير العمل والضمان الاجتماعي السابق بجمهورية سيراليون ألفا عثمان تيمبو، ومدير إدارة التنمية الوطنية بصندوق الاستثمارات العامة جواد خان، والرئيس التنفيذي لمؤسسة Marsh Mclennan في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا رينيه ماكجوان، وشيموس ماكغينس من معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية في دبلن.

دعم الطلاب

أشار إلى أن الجهات ذات العلاقة يجب أن تعمل معاً في مواجهة التحديات والتي من شأنها تقديم الدعم للطلاب، توفيرالعديد من المهارات التي تساعد الطلاب للوصول إلى الدرجة التي تؤهلهم بالدخول في مجتمعات الأعمال، مبيناً أن مستقبل العمل سيشهد الكثير من التنوع.

وتناولت الجلسة أهمية التعليم الحالي والذي يشهد الكثير من المتغيرات والعديد من المهارات المستقبلية لضمان الانتقال والتحول إلى المستقبل، وتأهيل الجيل الحالي للدخول في سوق العمل المستقبلي بكامل المهارات المطلوبة، من خلال تطوير المناهج الدراسية والمنظومة التعليمية، حيث أن الشباب من الجيل الحالي يمتلكون الكثير من المهارات والقدرات التي تجلعهم يتميزون عن غيرهم من الأجيال، مشددةً على أهمية تقديم البرامج التدريبية التي تواكب التطور والتقدم التقني والعلمي على المستوى العالمي.

وأوضح المتحدثون أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة يجب استثمارها بالشكل الصحيح الذي من شأنه أن يدعم سوق العمل ويطور المهارات والقدرات البشرية في المستقبل القريب، وإكسابهم العديد من المهارات التي تؤهلهم لمستقبل مشرق.