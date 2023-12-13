2495 فرصة تطوعية

وتنوعت المبادرات التطوعية التي نفذت في «3500» مسجد وجامع في المنطقة بين تنظيف الجوامع والمساجد ومرافقها، وتبخيرها وتعطيرها، وتنظيف المصليات النسائية ومرافقها، وتنظيف مكيفات المساجد استعدادا لموسم الصيف، وتنظيف الأسطح استعدادا لموسم الأمطار، وتنظيف وتجهيز مصليات الأعياد، إضافة إلى المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في مدينة الحجاج، والمشاركة في الأيام العالمية والوطنية.
وشملت المبادرات التطوعية تهيئة وتنظيف وترتيب الجوامع والمساجد ومرافقها بكافة الخدمات ليؤدي مرتادوها صلاتهم بكل طمأنينة وخشوع.
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