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2495 فرصة تطوعية

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نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة القصيم، خلال عام 2023 الجاري، (2495) فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، شارك فيها 13.539 متطوعًا ومتطوعة بمعدل 256.910 ساعات، كما بلغت القيمة الاقتصادية والعائد المادي للمبادرات التطوعية 1.212.855 ريالًا، بمعدل رضا من المتطوعين بلغ (97.13%).

وتنوعت المبادرات التطوعية التي نفذت في «3500» مسجد وجامع في المنطقة بين تنظيف الجوامع والمساجد ومرافقها، وتبخيرها وتعطيرها، وتنظيف المصليات النسائية ومرافقها، وتنظيف مكيفات المساجد استعدادا لموسم الصيف، وتنظيف الأسطح استعدادا لموسم الأمطار، وتنظيف وتجهيز مصليات الأعياد، إضافة إلى المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في مدينة الحجاج، والمشاركة في الأيام العالمية والوطنية.

وشملت المبادرات التطوعية تهيئة وتنظيف وترتيب الجوامع والمساجد ومرافقها بكافة الخدمات ليؤدي مرتادوها صلاتهم بكل طمأنينة وخشوع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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