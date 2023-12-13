بلدية بيشة تعزّز جودة الحياة بمشاريع نوعية بقيمة 300 مليون ريال

من جهته، قال رئيس بلدية بيشة المهندس علي آل جلبان إن البلدية تعمل جاهدةً على تلبية احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية والتنموية بدعمٍ ومتابعةٍ من أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، موضحًا أن البلدية تعمل وفق خطة عمل شاملة لتغطية كامل المخططات والأحياء بمشاريع السفلتة والصيانة والارتقاء بجميع الطرق والشوارع ومراكزها وفق أعلى المعايير والجودة وتلبية الاحتياج السكاني الحالي والمستقبلي، فضلاً عن أعمال النظافة وتطوير الميادين والساحات العامة والحدائق ودعم المسطحات الخضراء وزيادة مساحتها.
وأضاف آل جلبان أنه اعتُمد لهذه المشاريع مبلغ ٣٠٠ مليون ريال وهي لأعمال صيانة الطرق والشوارع التي شملت مواقع متنوعة في المحافظة وبعقودٍ عملٍ مختلفةٍ بحيث تشمل أعمال الكهرباء والسفلتة والإنارة والبنية التحتية، لافتًا إلى أن الأعمال تمت خلال الفترة الماضية ومازال العمل مستمرًا في مواقع أخرى متنوعة في ظل متابعة البلدية لنسبِ الإنجاز في المخططات والأحياء السكنية والطرق والشوارع والحدائق التي هي محل عنايةٍ واهتمامٍ مستمرٍ بأن تكون وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة في أعمال التنفيذ والسلامة المرورية وأن يتم إنجازها في المواعيد المحددة مع المقاولين ومُتعهدي الأعمال.
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