صديق الكبد والبنكرياس مختص يكشف عن نوع خضار شهير يحارب السرطان ويقوي المناعة

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عدن - ياسمين التهامي - مذيعة الجزيرة تنفجر بالبكاء بعد تلقيها اتصال من شاب سعودي.. والقناة تتوعد بملاحقته!! خطر يهدد النفط السعودي..دولة عربية تعلن إكتشاف أكبر بئر نفطي على الأرض ..لن تصدق من هي.?

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