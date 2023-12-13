شكرا لمتابعة خبر عن السليمان يجيب على سيدة تركت طفلتها أمام التلفاز وعندما عادت وجدتها متوفية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان على سؤال سيدة تركت طفلتها أمام التلفاز لوحدها وغفلت عنها بضع دقائق، وحين عادت وجدتها متوفية بسبب الكهرباء.

وقال السليمان بأنهما إذا كان لديهما معرفة بتواجد الكهرباء في التلفاز وتأثيرها على أي شخص يلمسها، فإن هذا الأمر تفريط منهما، وعليهما بالصيام والكفارة.

وأضاف السليمان بأن إذا كان الأمر غير معروف بتواجد الكهرباء في التلفاز، فإن لا شيء عليهما.