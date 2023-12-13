شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الامارات تصدر قرارات عاجلة حول رواتب الموظفين في القطاع الخاصة واقتطاع نسبة التأمين التي يتحملها صاحب العمل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المديرية العامة للجوازات تكشف عن الحالات التي يحق فيها للمقيم نقل كفالته الى كفيل جديد بدون موافقة ولا علم الكفيل السابق أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023، والذي يتعلق بالمعاشات. يُطبق هذا المرسوم على الملتحقين بالعمل لأول مرة في جهات عمل مسجلة لدى الهيئة اعتبارًا من 31 أكتوبر 2023. رواتب الموظفين في القطاع الخاصة بعض النقاط الرئيسية للمرسوم: تسجيل المؤمن عليهم: يلزم جهات العمل تسجيل المؤمن عليهم خلال شهر من تاريخ التحاقهم بالخدمة. يجب تزويد الهيئة بأسماء المؤمن عليهم الذين انتهت خدماتهم في غضون 15 يومًا من نهاية خدمتهم.

عوقبة التأخير في التسجيل: صاحب العمل يتحمل غرامة 200 درهم عن كل يوم تأخير في تسجيل المؤمن عليه.

شروط التسجيل: يجب أن يكون المؤمن عليه مواطنًا للإمارات ويتراوح عمره بين 18 و60 عامًا. يجب أن يكون لائقًا صحيًا للعمل حسب تقرير طبي معتمد.

دفع الاشتراكات: صاحب العمل يسدد 15% من الاشتراكات، والمؤمن عليه يسدد 11%. الحكومة تقدم دعمًا للمواطنين ذوي الرواتب المنخفضة بنسبة 2.5% من النسبة المستحقة على صاحب العمل.

عوقبة عدم دفع الاشتراكات في مواعيدها: يُلزم صاحب العمل بدفع مبلغ إضافي (0.1%) من الاشتراكات عن كل يوم تأخير.

مستندات الإثبات: يُعتمد المستند الرسمي الصادر عن السلطات لإثبات السن عند الاشتراك لأول مرة.

تزويد الهيئة بالمستندات: يجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال 10 أيام عمل.

عوقبة التأخير في تزويد الهيئة بالمستندات: في حال التأخر، يُلزم بدفع 100 درهم عن كل يوم تأخير لكل مؤمن عليه.

تحديد الاشتراكات على الأجور الحقيقية: صاحب العمل يسدد الاشتراكات على الأجور الحقيقية، ويُعاقب في حالة مخالفة ذلك.

تحفيز التوظيف للمواطنين: الحكومة تقدم دعمًا للمواطنين ذوي الرواتب المنخفضة لتشجيع التوظيف.



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