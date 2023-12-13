شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو الشيخ عادل الكلباني يرد بطريقة نارية على شخص وصفة بابن الرقاصة وشيخ البلاط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحذير عاجل من هيئة الأمر بالمعروف في السعودية

رد الشيخ عادل الكلباني، الإمام السابق للحرم المكي، على أحد المغردين الذي وصفه بـ”شيخ بلاط مطبل” بطريقة تحمل فيها قيم الأدب والرد الهادئ. وقد تساءل المغرد عن سبب استخدام مثل هذه الكلمات، ولكن رد الشيخ الكلباني كان رصينًا وهادئًا حيث قال: “وأنت الرقاصة”.

الشيخ عادل الكلباني

يبدو أن الشيخ الكلباني اختار عدم الانخراط في المشاحنات والتجاذبات السلبية، وبدلاً من ذلك قام بتوجيه رد بسيط يحمل في طياته معاني الاعتزاز بالذات وعدم الاهتمام بالانتقادات السلبية.

في تغريدة أخرى، نشر الشيخ الكلباني قولًا لابن شبرمة يدل على توجيه نصيحة حكيمة، حيث قال: “قال ابن شُبْرُمَة: من بالغَ في الخُصومة أثِم، ومَن قصَّر فيها خُصم”. قد يكون هذا إشارة إلى أهمية التحلي بالصبر والتروي في التعامل مع الآخرين حتى في حالات الخصومة.

بهذه الطريقة، يظهر الشيخ الكلباني كمثال للتصرف الهادئ والأدب في التعامل مع التعليقات السلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.