تراند اليوم : بالفيديو.. " الخثلان" يوضح حكم من وقع في الزنا ولم يقام عليه الحد

صحيفة الخليج 365: كشف الشيخ سعد الخثلان ، خلال لقاء له مع قناة " الرسالة" ، عن حكم من وقع في الزنا ولم يقام عليه الحد .

وقال الخثلان : من يقع في الزنا ولم يقام عليه الحد عليه التوبة إلى الله عز وجل ، يستر على نفسه ما بينه وبين الله ، ويتوب إلى الله ليتوب الله عليه .

واستشهد بآيه من القرآن الكريم ، قائلا : وقال الله سبحانه " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ويضاعف له العذاب يوم القيامة .. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ".

وأضاف: فمن تاب ، تاب الله عليه ، ولا يٌطالب بإقامة الحد عليه ، فالأفضل أن يستتر بستر الله تعالى وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى .