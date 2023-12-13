شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. متحدث "أبشر": المنصة تقدم أكثر من 400 خدمة إلكترونية ونهدف لتحسين جودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لمنصة أبشر، طارق الحميد، أن عدد مستخدمي المنصة تجاوز 27 مليون مستخدم، وأن عدد العمليات اليومية التي تقدمها المنصة عن بعد تجاوز 360 ألف عملية.

جاء ذلك خلال حفل ملتقى أبشر السنوي التاسع 2023 للتحول الرقمي وإطلاق تحدي أبشر 2024، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

تطوير المنصة

أشاد المتحدث الرسمي لمنصة أبشر، بالإنجازات التي حققتها المنصة في خدمة المواطنين والمقيمين، مؤكداً استمرار العمل على تطوير المنصة وإضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية.

وأكد أن الهدف من منصة أبشر هو تحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر، مشيراً إلى أنها تقدم أكثر من 400 خدمة إلكترونية.