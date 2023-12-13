السعودية | أكاديمية سكواد ومينا للتدريب تعززان قدرات الشباب السعودي في تنظيم الفعاليات الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

في تحالف هو الأبرز من نوعه وأهدافه، بين اكاديميات التدريب الخاص، تم يوم أمس الأول توقيع اتفاقية تعاون بين شركة مينا للتدريب وأكاديمية سكواد Squad للتدريب، وذلك في مقر شركة مينا في الرياض، وذلك لتقوم شركة مينا للتدريب بتخصيص جزء من المرافق والبُنى التحتية الحديثة والمجهزة بأفضل التقنيات لأكاديمية سكواد، لتقوم بتقديم الخدمات التدريبية في التخصصات الرياضية والترفيهية والسياحية والثقافية بجوانبها الإدارية والفنية والتقنية، عن طريق توظيف أحدث المناهج والبرامج والتقنيات المعمول بها عالمياً. وذلك للتعامل مع الطلب المتنامي للكوادر والقيادات السعودية المؤهلة والمدربة لإدارة وتشغيل المنظومات والأحداث الرياضية والسياحية والثقافية والترفيهية والتراثية التي ستشارك أو ستستضيفها المملكة في السنوات القادمة. حيث أن ذلك يعتبر من أهم الأدوات اللازمة لدعم وتشغيل وحماية الاستثمارات المليارية الضخمة التي وفرتها وستوفرها الدولة لتجهيز المنشآت وإقامة الأحداث العالمية في الحقل الرياضي والترفيهي والسياحي والثقافي بل والتجاري. وتُعد هذه الخطوة تجسيداً لتوجهات المملكة النابعة من رؤية المملكة 2030 المباركة، ضمن اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

الجدير بالذكر أن أكاديمية سكواد هي أكاديمية تدريب تعمل بنظره وتوجه عالمي عبر شراكات دولية مع أكثر الجامعات والمعاهد المتخصصة في العالم، وشركة مينا للتدريب هي أكاديمية ومنصة عالمية تعمل في مجال التدريب التخصصي منذ سنوات طويلة، ويُنتظر أن يكون لهذا التعاون بين الجهتين أثراً نوعياً في تدريب الكفاءات السعودية وتجهيزهم للمرحلة القادمة في جميع التخصصات.