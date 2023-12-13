السعودية | نائب وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الرياض، معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلند بارنبري نوكارا، وذلك على هامش حفل المعرض التجاري التايلندي تحت شعار “المعرض التايلندي الضخم”.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.