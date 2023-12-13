السعودية | “الموسى” رئيسًا للجنة شؤون الأسرة بمحافظة الدلم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

صدرت موافقة إمارة منطقة الرياض على تعيين عضو المجلس المحلي بمحافظة الدلم فهد بن عبدالله الموسى رئيسًا للجنة شؤون الأسرة بالمحافظة.

وأعرب “الموسى” عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد على ترشيحه مؤكدًا أن هذه الثقة سوف تكون دافع لتقديم وتحقيق أهداف اللجنة في خدمة كافة أفراد الأسرة.

يذكر أن “الموسى” أحد الشخصيات التعليمية والإعلامية التي تساهم بشكل مستمر في خدمة محافظة الدلم.