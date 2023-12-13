تقنيات حديثة بالمسجد الحرام

وأعدت الشؤون التوجيهية والإرشادية حزماً من الخدمات التوجيهية والإرشادية للزوار والمعتمرين ولقاصدي المسجد الحرام في إطار تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال عدد من الإدارات المتنوعة التي تخدم أرجاء المسجد الحرام وساحاته، حيث تعمل إدارة إجابة السائلين على إرشاد قاصدي البيت الحرام من الزوار والمعتمرين وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة عن أسئلة المستفتين بالبيت العتيق عبر 19 موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول وساحاته على مدار اليوم وتخصيص رقمين مجانيين للإجابة عن المسائل الشرعية عن طريق الهاتف الثابت أو الجوال وهما (8001222400)، و(8001222100).
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